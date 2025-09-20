Les Journées du patrimoine aux Menhirs de Monteneuf Menhirs de Monteneuf Monteneuf

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Cette année les Journées Européennes du Patrimoine questionnent le thème de l’architecture .

Une thématique qui fait évidemment écho à la richesse patrimoniale de la Réserve naturelle des Landes de Monteneuf. Patrimoine culturel ou patrimoine naturel, tous deux nous invitent à nous questionner sur l’évolution de nos environnements et comment nous, les humains, les transformons.

Au programme:

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Visites flash des Menhirs 14H / 15H / 16H

Durée 30 mn Jauge 30 personnes

Suivez les pas des femmes et des hommes du Néolithique et découvrez leur vie quotidienne, les techniques de construction des menhirs ou encore les traces retrouvées par les archéologues.

Déplacer un menhir! 14h30

Durée 1h30 Jauge 25 personnes

Savez-vous comment déplacer un menhir? Avec cette animation découvrez les différentes techniques utilisées au Néolithique, puis unissez-vous pour déplacer votre propre menhir!

-> Nécessite une implication physique des participant.e.s pour déplacer le menhir ainsi que des chaussures adaptées.

Viste commentée « La réserve pas à pas » 16h

Durée 1h30 Jauge 20 personnes

Au fil d’une balade, nous vous invitions à découvrir comment la Réserve s’est construite pas à pas pour protéger le vivant.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Visites flash du site 14H / 15H / 16H

Durée 30 mn Jauge 30 personnes

Viste commentée La réserve pas à pas 14h30

Durée 1h30 Jauge 20 personnes

Un site à croquer 15h30

Durée 1h30 Jauge 10 personnes

A l’aide de plusieurs techniques graphiques (dessins, aquarelle, pastels…), nous vous invitons à découvrir la lecture de pierres afin de comprendre les différentes marques présentes sur les menhirs.

EN CONTINU SAMEDI & DIMANCHE

– Stand traces et indices

– Stand à la découverte de la Réserve régionale naturelle: venez découvrir les missions de la réserve naturelle et apprenez en plus sur les animaux qui s’y cachent.

– Jeu de piste « Mystérieuses traces » en autonomie: en famille, découvrez les menhirs et les landes de Monteneuf, en cherchant les traces cachées au cœur de la Réserve naturelle. Un jeu de piste pour apprendre à reconnaître des traces archéologiques et explorer les petits secrets de la nature. .

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93

L’événement Les Journées du patrimoine aux Menhirs de Monteneuf Monteneuf a été mis à jour le 2025-09-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande