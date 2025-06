Les journées du patrimoine de pays à La Tour – Tour de Termes Termes-d’Armagnac 28 juin 2025 14:00

Les journées du patrimoine de pays à La Tour Tour de Termes TERMES-D'ARMAGNAC Termes-d'Armagnac

Gratuit

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-28

« Terre à terre »

Pour célébrer ce week-end placé sous le signe du patrimoine et des savoir-faire traditionnels, deux après-midis seront consacrées à une animation autour de la fabrication du torchis, un matériau ancien utilisé pour bâtir la maison du forgeron.

L’association l’académie médiévale et populaire de Termes propose comme chaque année, une visite à tarif réduit pour les adultes et la gratuité pour les enfants et adolescents jusqu’à 17 ans

Termes-d'Armagnac 32400 Gers Occitanie

English :

« Down to earth

To celebrate this weekend dedicated to heritage and traditional skills, two afternoons will be devoted to a workshop on the manufacture of cob, an ancient material used to build the blacksmith’s house.

As in previous years, the association l’académie médiévale et populaire de Termes is offering reduced admission rates for adults and free admission for children and teenagers up to 17 years of age

German :

« Erde zu Erde »

Um dieses Wochenende im Zeichen des Kulturerbes und der traditionellen Fertigkeiten zu feiern, werden zwei Nachmittage einer Animation rund um die Herstellung von Lehm gewidmet, einem alten Material, das zum Bau des Hauses des Schmieds verwendet wurde.

Der Verein l’académie médiévale et populaire de Termes bietet wie jedes Jahr einen ermäßigten Eintrittspreis für Erwachsene und freien Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre an

Italiano :

« Con i piedi per terra

Per celebrare questo fine settimana dedicato al patrimonio e alle abilità tradizionali, due pomeriggi saranno dedicati a un’attività basata sulla fabbricazione del cob, un antico materiale utilizzato per costruire la casa del fabbro.

Come negli anni precedenti, l’associazione l’académie médiévale et populaire de Termes offre un ingresso ridotto per gli adulti e gratuito per i bambini e i ragazzi fino a 17 anni

Espanol :

« Con los pies en la tierra

Para celebrar este fin de semana dedicado al patrimonio y a los oficios tradicionales, se dedicarán dos tardes a una actividad basada en la fabricación de cob, material ancestral con el que se construía la casa del herrero.

Como en años anteriores, la asociación l’académie médiévale et populaire de Termes ofrece una entrada reducida para adultos y gratuita para niños y adolescentes de hasta 17 años

