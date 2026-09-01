Les Journées du Patrimoine de Saint-Martin-Belle-Roche Église Saint-Martin-Belle-Roche

Informations pratiques

Saint-Martin-Belle-Roche

Les Journées du Patrimoine de Saint-Martin-Belle-Roche

Église Place de l’Église Saint-Martin-Belle-Roche Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

– Présentation du four communal (bâti en 1835) reconstruit.

Vente de pain cuit dans le four le dimanche, entre 10h et 13h.

– Visite du Carmel le samedi à partir de 10h. Groupes prise en charge toutes les heures. Après-midi à partir de 14h.

– Visite des abris de carriers dans les hauteurs du village. Prise en charge en minibus par groupes de 7 visiteurs toutes les heures à partir de 14h le samedi et le dimanche.

– Visite des puits du village rénovés. Déambulation libre des visiteurs.

– Exposition du sculpteur Eric Chambon dans le Vieux Clocher roman (XIIè).

– Diverses animations d’artisans locaux (vannier, bijoux, couture, décoration) en continu, les deux jours. .

Église Place de l’Église Saint-Martin-Belle-Roche 71118 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 25 27 54 jc.ducrot.consultant@gmail.com

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English : Les Journées du Patrimoine de Saint-Martin-Belle-Roche

L’événement Les Journées du Patrimoine de Saint-Martin-Belle-Roche Saint-Martin-Belle-Roche a été mis à jour le 2026-09-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès