Les Journées du Patrimoine économique Hainaut Cambrésis 1ère édition Valenciennes vendredi 26 septembre 2025.

Valenciennes Nord

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

L’événement Les Journées du Patrimoine Economique du 26 au 28 septembre 2025 !

Venez visiter une trentaine d’entreprises inscrites sur le territoire Hainaut-Cambrésis et alentours 550 en France pour cette 1ère édition.

Retrouvez les entreprises sur le site www.patrimoineeco.fr et ouvert aux inscriptions Grand Public.

Entreprises sur le territoire Valenciennes Métropole

le Centre hospitalier de Valenciennes (maternité et urgences pédiatriques), l’EDF Combiné gaz de Bouchain, Toyota Manufacturing France, santé assitance promotion (St Saulve), Hopermis (Valenciennes), Polyclinique Vauban, polyclinique du Parc. .

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

