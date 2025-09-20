Les Journées du Patrimoine en Kreiz Breizh Rostrenen Rostrenen

Les Journées du Patrimoine en Kreiz Breizh Rostrenen Rostrenen samedi 20 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine en Kreiz Breizh

Rostrenen Office de Tourisme Kreiz Breizh Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine en Kreiz Breizh

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Profitez des entrées gratuites ou à prix réduit pour découvrir les expositions des structures du territoire comme l’abbaye de Bon Repos, le Pôle de l’Étang Neuf à Saint-Connan, le Musée de l’école de Bothoa, la Maison des Landes & Tourbières à Kergrist-Moëlou,…

De nombreuses églises et chapelles seront exceptionnellement ouvertes tout au long de ce week-end grâce aux concours des mairies du territoire et aux bénévoles passionnés par le patrimoine local.

Retirez le programme papier à l’Office de Tourisme du Kreiz Breizh à Rostrenen ou découvrez-le dès à présent en ligne https://shorturl.at/hwb9O .

Rostrenen Office de Tourisme Kreiz Breizh Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Journées du Patrimoine en Kreiz Breizh Rostrenen a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh