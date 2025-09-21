Les journées du patrimoine exposants d’arts à l’église de Guerfand Rue du Bourg Guerfand

Rue du Bourg Eglise Guerfand Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Des exposants d’art, des musiciens locaux vous accueilleront durant la journée des photos avec N. Galland et des sculptures avec G. Martin et de la broderie avec JB. Bonin. .

Rue du Bourg Eglise Guerfand 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 86 85 08

