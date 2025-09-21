Les journées du patrimoine – Le Pellerin Mairie du Pellerin Le Pellerin

Les journées du patrimoine – Le Pellerin Dimanche 21 septembre, 14h00 Mairie du Pellerin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dimanche 21 septembre 2025, redécouvrez Le Pellerin comme vous ne l’avez peut-être jamais vu ! En effet, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz, la commune du Pellerin et l’association d’histoire locale Autrefois Le Pellerin vous invitent à un parcours guidé à travers les rues, les maisons emblématiques et les lieux de mémoire de la ville.

Plongez dans l’histoire architecturale du Pellerin à travers une déambulation guidée où se mêleront façades, bâtiments racontant un fragment du passé et démontrant aussi d’un dynamisme architectural moderne, de la Mairie jusqu’au quai des Côteaux, en passant par le centre historique de la ville, puis en longeant les rives de la Loire.

Parce que notre patrimoine est au coin de nos rues, sur nos façades, dans nos histoires partagées…, venez (re)découvrir Le Pellerin, voir autrement ce que vous croyez connaître, et profiter d’un moment chaleureux et intergénérationnel.

Un parcours vivant et guidé, familial et convivial.

Des membres passionnés de l’association Autrefois Le Pellerin vous accompagneront dans cette découverte ponctuée d’une petite vidéo, d’anecdotes historiques, de visites de lieux habituellement fermés au public, et d’un quizz ludique pour petits et grands.

Infos pratiques

► Départs échelonnés de la Mairie de 14h à 15h.

► Parcours à pied d’environ 2h

► Fin du parcours autour d’un goûter convivial et de la remise des réponses au quizz

Maisons, façades et quai… Le Pellerin au fil du temps patrimoine balade

