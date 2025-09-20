Les Journées du Patrimoine Le Petit Monde de Rémy Musée du petite monde de Rémy Varennes-Vauzelles

Musée du petite monde de Rémy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 20:30:00

2025-09-20

Pour les journées du patrimoine le musée du petit monde de Rémy ouvre ses portes gratuitement.

vous pourrez visiter le musée à 10h ,12h et 14h nocturne à 20h30

Il y aura aussi des saynètes en spectacle à 15h 16h 17h et 18h ainsi qu’une nocturne à 20h30

Réservez vite vos places, capacité d’accueil limitée en nombre.

le petit monde de Rémy vous attend nombreux .

Musée du petite monde de Rémy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 99 28

