Les journées du patrimoine les jeux de notre enfance Bey

Les journées du patrimoine les jeux de notre enfance Bey samedi 20 septembre 2025.

Les journées du patrimoine les jeux de notre enfance

Salle des fêtes Bey Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les Amis du patrimoine organise Les Journées du patrimoine à Bey. La journée commencera avec des jeux de notre enfance aidé (ou pas) par le père Beydoins et ses énigmes. Ce moment joyeux est suivi d’un déjeuner organisé par les membres du patrimoine (sur réservation). .

Salle des fêtes Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 75 73 25

English : Les journées du patrimoine les jeux de notre enfance

German : Les journées du patrimoine les jeux de notre enfance

Italiano :

Espanol :

L’événement Les journées du patrimoine les jeux de notre enfance Bey a été mis à jour le 2025-09-17 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III