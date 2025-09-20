Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents Moulin de pont des vents Montfleur

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur Jura

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Ouvert tout le weekend des journées du patrimoine de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche, visites guidées à 15h et en autonomie tout le reste de la journée. .

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 81 17 89

L’événement Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents Montfleur a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE