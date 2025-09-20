Les journées du patrimoine. Visite guidée de la crypte Saint-Andoche et de la porte romaine de l’ouest Ecole du Saint-Sacrement Autun

Les journées du patrimoine. Visite guidée de la crypte Saint-Andoche et de la porte romaine de l’ouest

Ecole du Saint-Sacrement 7 Rue Saint-Germain Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des vestiges de la porte romaine de l’Ouest et de la crypte Saint-Andoche. .

Ecole du Saint-Sacrement 7 Rue Saint-Germain Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com

