Dixième édition. Bourisp, village de la Haute Vallée d’Aure, mobilise du 5 juillet au 24 août ses 190 habitants pour faire vivre aux résidents de la vallée et aux visiteurs une expérience exceptionnelle Dans un même lieu, parcourir le Monde et découvrir un Village de Haute Vallée d’Aure.

À travers vingt photoreportages et 300 clichés en grand format, il vous sera proposé de parcourir le monde.

Des photoreporters invités, sélectionnés avec soin, professionnels ou amateurs éclairés, souvent reconnus au niveau international, souvent collaborateurs de nombreux médias d’importance, vous proposent des clichés d’une exceptionnelle qualité.

Mais pas seulement ces clichés racontent des histoires de vies, d’aventures, de bonheurs et de souffrances, qui vous emmèneront dans le Monde qui est le nôtre, tout de beauté et de rudesse aussi.

Tous ces clichés seront exposés en plein air dans les rues et les cours du village.

Ainsi les Bourispois veulent vous inviter à déambuler dans les rues de leur village qui a su conserver pour l’essentiel son caractère original et protégé, dans le contexte de développement rapide du tourisme de montagne qui a fait de Saint-Lary tout proche, la première station pyrénéenne.

Village BOURISP

Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie jdr.bourisp@gmail.com

English :

Tenth edition. From July 5 to August 24, Bourisp, a village in the Haute Vallée d?Aure, mobilizes its 190 inhabitants to offer valley residents and visitors an exceptional experience: in one place, travel the world and discover a village in the Haute Vallée d?Aure.

Twenty photo essays and 300 large-format photos will take you on a journey around the world.

Carefully selected guest photoreporters, both professionals and enlightened amateurs, often internationally renowned and often contributors to a number of major media outlets, offer you shots of exceptional quality.

But that’s not all: these pictures tell stories of life, adventure, happiness and suffering, taking you on a journey into our own world of beauty and harshness.

All these pictures will be exhibited outdoors in the streets and courtyards of the village.

In this way, the Bourispois invite you to stroll through the streets of their village, which has essentially preserved its original and protected character, in the context of the rapid development of mountain tourism that has made nearby Saint-Lary the leading Pyrenean resort.

German :

Zehnte Ausgabe. Bourisp, ein Dorf im Haute Vallée d’Aure, mobilisiert vom 5. Juli bis zum 24. August seine 190 Einwohner, um den Bewohnern des Tals und den Besuchern eine außergewöhnliche Erfahrung zu ermöglichen: An einem Ort die Welt bereisen und ein Dorf im Haute Vallée d’Aure entdecken.

Anhand von 20 Fotoreportagen und 300 großformatigen Bildern können Sie die Welt bereisen.

Die sorgfältig ausgewählten Gast-Fotoreporter, Profis oder aufgeklärte Amateure, die oft international bekannt sind und für viele wichtige Medien arbeiten, bieten Ihnen Bilder von außergewöhnlicher Qualität.

Aber nicht nur das: Diese Bilder erzählen Geschichten von Leben, Abenteuern, Glück und Leid, die Sie auf eine Reise in unsere Welt mitnehmen werden, die voller Schönheit und Härte ist.

Alle diese Bilder werden unter freiem Himmel in den Straßen und Höfen des Dorfes ausgestellt.

Die Bourispois möchten Sie einladen, durch die Straßen ihres Dorfes zu schlendern, das seinen ursprünglichen und geschützten Charakter weitgehend bewahrt hat, und das vor dem Hintergrund der raschen Entwicklung des Bergtourismus, die das nahe gelegene Saint-Lary zum wichtigsten Ferienort der Pyrenäen gemacht hat.

Italiano :

Decima edizione. Dal 5 luglio al 24 agosto, Bourisp, un villaggio dell’Alta Valle d’Aure, mobilita i suoi 190 abitanti per offrire ai valligiani e ai visitatori un’esperienza eccezionale: in un unico luogo, viaggiare nel mondo e scoprire un villaggio dell’Alta Valle d’Aure.

Venti saggi fotografici e 300 foto di grande formato vi porteranno in giro per il mondo.

Fotografi ospiti accuratamente selezionati, sia professionisti che dilettanti illuminati, spesso di fama internazionale e spesso collaboratori di alcuni importanti media, vi offriranno scatti di qualità eccezionale.

Ma non è tutto: queste immagini raccontano storie di vite, avventure, felicità e sofferenza che vi porteranno in un viaggio attraverso il nostro mondo, un mondo di bellezza e durezza.

Tutte queste immagini saranno esposte all’aperto nelle strade e nei cortili del villaggio.

I Bourispois desiderano invitarvi a passeggiare per le strade del loro villaggio, che è riuscito a conservare gran parte del suo carattere originale e protetto, nonostante il rapido sviluppo del turismo di montagna, che ha fatto di Saint-Lary, nelle vicinanze, la principale località turistica dei Pirenei.

Espanol :

Décima edición. Del 5 de julio al 24 de agosto, Bourisp, pueblo del Alto Valle de Aure, moviliza a sus 190 habitantes para ofrecer a los habitantes del valle y a los visitantes una experiencia excepcional: en un mismo lugar, recorrer el mundo y descubrir un pueblo del Alto Valle de Aure.

Veinte ensayos fotográficos y 300 fotos de gran formato le llevarán a recorrer el mundo.

Fotógrafos invitados cuidadosamente seleccionados, tanto profesionales como aficionados ilustrados, a menudo de renombre internacional y colaboradores de numerosos medios de comunicación importantes, le ofrecerán instantáneas de una calidad excepcional.

Pero eso no es todo: estas imágenes cuentan historias de vidas, aventuras, alegrías y sufrimientos que le llevarán de viaje por nuestro propio mundo, un mundo de belleza y crudeza.

Todas estas imágenes se expondrán al aire libre en las calles y patios del pueblo.

Los Bourispois le invitan a pasear por las calles de su pueblo, que ha sabido conservar gran parte de su carácter original y protegido, a pesar del rápido desarrollo del turismo de montaña, que ha hecho de Saint-Lary, en las cercanías, la estación de referencia de los Pirineos.

