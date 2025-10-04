Les journées Européennes de la Migration Giffaumont-Champaubert

Les journées Européennes de la Migration Giffaumont-Champaubert samedi 4 octobre 2025.

Les journées Européennes de la Migration

Digue à proximité de la Maison de la Réserve OFB Giffaumont-Champaubert Marne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

A tire d’aile Point d’observation et d’information pour découvrir les oiseaux en halte migratoire avec les longues-vues mises à disposition, s’informer sur la migration et tester ses connaissances avec le Migraquiz !

Les bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne vous accueillent de 14h à 17h sur la digue à proximité de la Maison de la Réserve OFB. .

Digue à proximité de la Maison de la Réserve OFB Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

