Les journées européennes de l’Archéologie La Graufesenque MUMIG – Site archéologique de la Graufesenque Millau 14 juin 2025 07:00

Aveyron

Les journées européennes de l’Archéologie La Graufesenque MUMIG Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan Millau Aveyron

Gratuit

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Visite du site archéologique de la Graufesenque

Samedi 14 et dimanche 15 juin 2025

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Gratuit

Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la culture. Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique à la Graufesenque, site archéologique majeur, connu et considéré par les archéologues du monde entier !



Toute la journée :

Ateliers terre avec l’ASSAUVAGG

Ateliers avec un archéologue de l’INRAP

Ateliers créatifs famille Sciences de l’archéologie

Samedi 14 juin à 15h

Visite-atelier Archéologues en herbe

enfant de 6 à 12 ans + adulte accompagnateur

Gratuit sur réservation attention jauge limitée

Dimanche 15 juin à 15h

Condatomagos, le marché du confluent

L’histoire archéologique du site de la Graufesenque expliquée par les archéologues Daniel SCHAAD et Martine GENIN, suivie d’une visite immersive.

Gratuit sur réservation .

Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 11 37 graufesenque@orange.fr

English :

Visit of the archaeological site of La Graufesenque

German :

Besuch der archäologischen Stätte von La Graufesenque

Italiano :

Visita al sito archeologico di La Graufesenque

Espanol :

Visita al yacimiento arqueológico de La Graufesenque

