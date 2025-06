Les Journées Européennes de l’Archéologie – Musée Saint-Remi Reims 15 juin 2025 11:00

Marne

Les Journées Européennes de l’Archéologie Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 11:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Tout public

– À 11 h « Décor d’argile » Atelier Familial à partir de 3 ans

Un atelier dédié aux tout-petits autour des motifs animaliers et ornementaux. Jeux de texture, manipulation de tampons d’empreintes et découverte du mobilier archéologique.

Par une médiatrice des musées historiques

– À 14 h 30 « Carnet de tendance ! » Atelier Familial à partir de 7 ans

Muni d’un carnet d’archéologue et accompagné par une médiatrice, découvrez les motifs géométriques qui décorent les céramiques protohistoriques et dessinez les ornements des bijoux gallo-romains. Une balade à travers les collections archéologiques.

Par une médiatrice des musées historiques

– À 15 h 30 « Motifs et décors sur les parures mérovingiennes » Conférence Public adolescent & adulte

Les Mérovingiens excellaient dans l’orfèvrerie et la parure grenats indiens, filigranes d’or, ou encore riches décors damasquinés, ornaient bijoux, accessoires vestimentaire et armes dont de très beaux exemplaires sont parvenus jusqu’à nous.

Cette conférence se propose d’esquisser un panorama de la parure mérovingienne et des techniques utilisées, en mettant l’accent sur les découvertes régionales.

Par Marie-Cécile Truc, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap.

En partenariat avec l’Inrap. .

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon

Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 35 36 61

English : Les Journées Européennes de l’Archéologie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Journées Européennes de l’Archéologie Reims a été mis à jour le 2025-06-11 par Reims Tourisme & Congrès