Les Journées européennes des métiers d’art 2026 à l’Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre

Les Journées européennes des métiers d’art 2026 à l’Abbaye Saint-Germain

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez participer à cette nouvelle édition organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne-Franche-Compté. Des artisans passionnés seront présents tout au long du week-end pour vous dévoiler leurs techniques et leurs créations.

Une occasion idéale de découvrir le savoir-faire des artisans locaux?! .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Les Journées européennes des métiers d’art 2026 à l’Abbaye Saint-Germain Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)