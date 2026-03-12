Les journées européennes des métiers d’art Tour Marcahux Autun
Les journées européennes des métiers d’art Tour Marcahux Autun samedi 11 avril 2026.
Les journées européennes des métiers d’art
Tour Marcahux 30 Petite Rue Marchaux Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
En partenariat avec la fabrique du patrimoine, la Ville d’Autun vous fait découvrir les richesses de l’artisanat d’art et son lien étroit avec le patrimoine à travers des visites guidées du centre ville. Découvrez également le travail des artisans sur la terrasse de l’Europe. .
Tour Marcahux 30 Petite Rue Marchaux Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38
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English :
L’événement Les journées européennes des métiers d’art Autun a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)