Les journées européennes des métiers d’art Tour Marcahux Autun

Les journées européennes des métiers d’art

Tour Marcahux 30 Petite Rue Marchaux Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

En partenariat avec la fabrique du patrimoine, la Ville d’Autun vous fait découvrir les richesses de l’artisanat d’art et son lien étroit avec le patrimoine à travers des visites guidées du centre ville. Découvrez également le travail des artisans sur la terrasse de l’Europe. .

Tour Marcahux 30 Petite Rue Marchaux Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les journées européennes des métiers d’art Autun a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)