Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la bibliothèque municipal de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la bibliothèque municipal de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la bibliothèque municipal de Nogent-sur-Seine

Bibliothèque municipal Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Au Programme

« Les trésors du fonds ancien »

Exposition (jusqu’au 18 octobre) de documents rares au fonds ancien, (accès libre), mise en place d’une sélection de livres sur Nogent, ateliers créatifs sur le patrimoine bâti et sa région

Horaires

Samedi 20 De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Tarif Gratuit .

Bibliothèque municipal Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 17 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la bibliothèque municipal de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise