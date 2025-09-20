Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la salle des fêtes à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine

Salle des fêtes Pont-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme

Exposition de peinture & Dédicaces de livres

Pont-sur-Seine n’est pas seulement un charmant petit village. Depuis une dizaine d’années, des artistes Pontois et Aubois s’adonnent à leur passion, à la peinture, la sculpture, la photographie pour notre plus grand plaisir.

Les artistes fonctionnent avec un moteur, la créativité. Ce moteur a besoin d’un carburant et ce carburant, pour les artistes, c’est le regard des autres. Quand on est artiste, le plus important est de pouvoir confronter son travail avec le regard des autres, en espérant renouveler prochainement cet échange.

Horaires Samedi de 15h à 18h Dimanche toute la journée .

Salle des fêtes Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 38 32 71 06

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la salle des fêtes à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise