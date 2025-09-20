Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la salle des fêtes de Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à la salle des fêtes de Plancy l'Abbaye Plancy-l'Abbaye samedi 20 septembre 2025.

La salle des fêtes Plancy-l’Abbaye Aube

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme

• Samedi & Dimanche

“Les Personnages de Plancy aux XVIIIè et XIXé siècles”

Une exposition de l’Association de la Sauvegarde du Patrimoine de Plancy l’Abbaye (ASPPA).

– De 10h à 12h et de 14h à 18h

• Dimanche

“Napoléon 1er de Plancy à Waterloo”

Conférence et diaporama

Une introduction retrace le parcours de M. de Plancy, préfet sous l’Empire jusqu’à la bataille de Waterloo. La conférence, animée par Dominique Vinot, s’appuie sur un diaporama pour éclairer les enjeux de cette grande bataille napoléonienne.

– De 15h à 17h à la salle polyvalente

Tarif Gratuit .

La salle des fêtes Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 48 03 92 08

