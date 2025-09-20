Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’écluse de Beaulieu à Le Mériot Le Mériot

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l'écluse de Beaulieu à Le Mériot

samedi 20 septembre 2025.

23 rue de l’écluse Le Mériot Aube

Gratuit

Le samedi 20 septembre 2025 à partir de 9h

Les voies navigables de France ouvre les portes de l’atelier de maintenance de Beaulieu

Visites uniquement le samedi, Créneaux des visites

9h 10h30 14h -15h30 (Durée 1h30)

Réservation obligatoire .

23 rue de l’écluse Le Mériot 10400 Aube Grand Est moyens_generaux_logistique.dtbs@vnf.fr

