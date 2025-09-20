Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’écluse de Beaulieu à Le Mériot Le Mériot
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’écluse de Beaulieu à Le Mériot Le Mériot samedi 20 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’écluse de Beaulieu à Le Mériot
23 rue de l’écluse Le Mériot Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le samedi 20 septembre 2025 à partir de 9h
Les voies navigables de France ouvre les portes de l’atelier de maintenance de Beaulieu
Visites uniquement le samedi, Créneaux des visites
9h 10h30 14h -15h30 (Durée 1h30)
Réservation obligatoire .
23 rue de l’écluse Le Mériot 10400 Aube Grand Est moyens_generaux_logistique.dtbs@vnf.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’écluse de Beaulieu à Le Mériot Le Mériot a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise