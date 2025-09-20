Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à L’Écomusée de la Mine et de l’Argile à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande

Ecomusée de Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande Aube

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme

Visite commentée

Pendant 150 ans, à partir de 1850, Villenauxe-la-Grande vit au rythme des mineurs d’argile gueules grises et des céramistes culs blancs. Perpétuant un savoir-faire exceptionnel, des générations d’ouvrières et d’ouvriers vont porter loin, le renom de la cité.

Pour faire connaître l’épopée de la mine et de la manufacture, un Espace Patrimoine est ouvert à Villenauxe photos, film, outils, moules et céramiques en témoignent. Et, à l’occasion, des anciens de la mine et de la manufacture refont les gestes ligner un bloc d’argile, monter un biscuit de porcelaine…

Horaires Samedi De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 .

Ecomusée de Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07

