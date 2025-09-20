Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 À l’Église Saint-Julien de Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 À l’Église Saint-Julien de Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye samedi 20 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 À l’Église Saint-Julien de Plancy l’Abbaye
Eglise Saint-Julien Plancy-l’Abbaye Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Au programme Polyphonies baroques et orgue en harmonie
Un moment musical rare réunissant les voix de la Compagnie des Humbles et les sonorités d’un orgue positif. Ce concert baroque invite à la contemplation, porté par la richesse du répertoire ancien et l’acoustique d’un édifice chargé d’histoire. Une expérience sonore aussi intime qu’envoûtante.
Horaires Samedi De 15h à 16h .
Eglise Saint-Julien Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 48 03 92 08
