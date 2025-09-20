Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 À l’Église Saint-Julien de Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye

Eglise Saint-Julien Plancy-l’Abbaye Aube

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Au programme Polyphonies baroques et orgue en harmonie

Un moment musical rare réunissant les voix de la Compagnie des Humbles et les sonorités d’un orgue positif. Ce concert baroque invite à la contemplation, porté par la richesse du répertoire ancien et l’acoustique d’un édifice chargé d’histoire. Une expérience sonore aussi intime qu’envoûtante.

Horaires Samedi De 15h à 16h .

Eglise Saint-Julien Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 48 03 92 08

