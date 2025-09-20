Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’Église Saint-Julien de Saint-Oulph Saint-Oulph

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’Église Saint-Julien de Saint-Oulph

Eglise Saint-Julien Saint-Oulph Aube

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez les trésors cachés d’une église rurale

Poussez la porte de l’église Saint-Julien de Saint-Oulph et laissez-vous surprendre par ce joyau du patrimoine rural. Entre architecture sobre et charme discret, cette église dévoile un décor authentique et des éléments anciens soigneusement conservés. Une visite guidée vous permettra d’en apprendre davantage sur son histoire, ses particularités et sa place dans la vie du village. Un moment paisible pour explorer un lieu chargé de mémoire et de spiritualité.

Horaires Samedi & Dimanche De 10h à 16h .

Eglise Saint-Julien Saint-Oulph 10170 Aube Grand Est +33 3 25 21 14 18

