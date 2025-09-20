Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’Église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au Programme

• Samedi

« L’Église et ses œuvres d’art »

Visite guidée de l’église et ses œuvres d’art

Départ du parvis proposée par l’Office de tourisme

– À 15h Durée 1h15

• Dimanche

« Flûte de pan et orgue »

Concert avec Georges Schmitt et Francis Roudier (Haendel, Bach, Mozart, Clerambault, Morricone, Cosma…)

– À 17h

• Samedi & Dimanche

Visite libre de l’église

De ses décors et de son patrimoine mobilier, à l’aide des dépliants disponibles à l’église.

– Samedi de 9h à 18h

– Dimanche de 9h à 10h et de 12h à 17h

Tarif Gratuit .

Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’Église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise