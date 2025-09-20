Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’Église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Au Programme
• Samedi
« L’Église et ses œuvres d’art »
Visite guidée de l’église et ses œuvres d’art
Départ du parvis proposée par l’Office de tourisme
– À 15h Durée 1h15
• Dimanche
« Flûte de pan et orgue »
Concert avec Georges Schmitt et Francis Roudier (Haendel, Bach, Mozart, Clerambault, Morricone, Cosma…)
– À 17h
• Samedi & Dimanche
Visite libre de l’église
De ses décors et de son patrimoine mobilier, à l’aide des dépliants disponibles à l’église.
– Samedi de 9h à 18h
– Dimanche de 9h à 10h et de 12h à 17h
Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’Église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise