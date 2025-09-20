Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 a l’Eglise Saint-Martin de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 a l'Eglise Saint-Martin de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Au programme
Samedi
○ Visite commentée de l’Église
Les préfet, sous-préfète, participants financiers, mécènes se réuniront dans l’église. Le conservateur général du patrimoine,
M. Philippe Luez qui connait particulièrement bien l’édifice, sera là pour commenter les décors.
– À 10h30
○ Visite guidée de l’église
Avec Philippe Luez
– À 14h30 .
Eglise Saint-Martin Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 83 09 79 90
