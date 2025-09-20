Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Bateau Lavoir de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Bateau Lavoir de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Bateau Lavoir de Nogent-sur-Seine
Bateau Lavoir Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
• Samedi & Dimanche
“Médiance”
Exposition de l’artiste plasticien Didier Rousseau.
– Accueil de l’OTNVS de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
• Dimanche
Nogent et son patrimoine
Visite guidée de Nogent
– Départ à 15h Durée 1h15
Tarif Gratuit .
Bateau Lavoir Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Bateau Lavoir de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise