Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Au Centre-ville de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Centre-ville Romilly-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme

Visite commentée en calèche

“Sur les traces des bonnetiers romillons”

Visite en calèche du centre-ville pour découvrir le passé de la ville via son patrimoine architectural et industriel.

Des maisons bourgeoises du XIXème siècle en passant par les usines de bonneteries.

Horaires Samedi & Dimanche À 15h .

Centre-ville Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 87 80

