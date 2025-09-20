Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Au Centre-ville de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Au Centre-ville de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Au Centre-ville de Romilly-sur-Seine
Centre-ville Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Au programme
Visite commentée en calèche
“Sur les traces des bonnetiers romillons”
Visite en calèche du centre-ville pour découvrir le passé de la ville via son patrimoine architectural et industriel.
Des maisons bourgeoises du XIXème siècle en passant par les usines de bonneteries.
Horaires Samedi & Dimanche À 15h .
Centre-ville Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 87 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Au Centre-ville de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise