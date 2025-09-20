Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Au Château de la Motte-Tilly La Motte-Tilly

Chateau de La-Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme

Visite libre du château

Cette année le patrimoine “architectural” est à l’honneur pour cette 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.

L’occasion de découvrir (ou redécouvrir) ce chef d’oeuvre du XVIIIème siècle qu’est le Château de la Motte-Tilly, édifié à partir de 1754 par François-Nicolas LANCRET pour les frères TERRAY.

À cette occasion, des lieux habituellement fermés au public seront accessibles, comme la Chapelle, une partie de l’étage réservé aux domestiques, ou encore la Grotte ornée dans le parc du domaine.

Horaires Samedi & Dimanche De 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h .

Chateau de La-Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

