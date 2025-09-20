Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Profitez d’un week-end d’activités gratuites au musée pour découvrir notre exposition temporaire et nos collections permanentes !

• Samedi & Dimanche

○ Visite flash de l’exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris

Charlotte Besnard, Marie Cazin, Jessie Lipscomb, Agnès de Frumerie ou encore Jane Poupelet cette exposition réunit les créations de nombreuses sculptrices de premier plan, toutes contemporaines de Camille Claudel.

– de 10h30 à 11h de 14h à 14h30 de 16h à 16h30

○ Visite flash des collections permanentes

D’Alfred Boucher à Camille Claudel, en passant par Auguste Rodin et Antoine Bourdelle, explorez les grands noms de la sculpture présents au musée à travers quelques-unes de leurs œuvres majeures.

– de 11h30 à 12h de 15h à 15h30

• Dimanche

Visite théâtralisée Claudel Impromptue « Les Causeuses Les sculptrices ont la parole » par la Cie Le Hasard n’a rien à se reprocher

Entre visite guidée et voyage imaginaire, la comédienne Marina Buyse vous entraîne dans l’univers de Camille Claudel pour donner vie à ses œuvres et à celles de ses consœurs.

La sculpture Les Causeuses de Claudel est le point de départ d’une discussion originale, entre critique, bavardage et chronique. Aux côtés de la comédienne, cheminez dans la poussière de l’atelier, écoutez aux portes des salons, et découvrez de quoi causent les sculptrices. Leurs voix se mêlent aux témoignages de leurs contemporains, offrant une réflexion sur la place des femmes dans l’art, la puissance du collectif et la beauté du singulier.

– de 14h30 à 15h de 15h30 à 16h de 16h30 à 17h

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34

