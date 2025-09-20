Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Pavillon Henri IV

Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le programme

“La Ruche etc…”

Exposition de Philippe LAGAUTRIÈRE

Exposition de Philippe LAGAUTRIÈRE

Édifié dans le quartier de Vaugirard à Paris par le sculpteur Alfred Boucher en 1902, en même temps qu’il créait le musée municipal nogentais, La Ruche avait vocation à accueillir les jeunes artistes démunis en leur offrant un lieu pour vivre et travailler. Venus du monde entier et notamment d’Europe centrale, de nombreux artistes aujourd’hui réputés y ont séjourné

Modigliani, Soutine… Ou encore Chagall.

Le peintre illustrateur Philippe Lagautrière occupe depuis plus de trente ans l’ancien atelier de ce dernier. Passionné du lieu, il lui rend hommage dans son travail, narrant l’histoire des murs et de ses occupants, et tout spécialemnt de son créateur Alfred Boucher.

Après l’exposition Centenaire du musée Dubois-Boucher et de la Ruche en 2002, l’artiste aux mille tampons revient à Nogent-sur-Seine avec ses dernières création où la Ruche est toujours au premier plan. Des travaux personnels en peinture et des dessins complèteront la présentation.

Horaires Samedi & Dimanche De 14h30 à 18h30 .

Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise