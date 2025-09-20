Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 au ZOOM Laval

21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Cette année encore, le ZOOM se mobilise lors des Journées européennes du patrimoine, avec un programme riche et varié placé sous le signe de la transmission !

Le ZOOM vous propose de découvrir une exposition mêlant sciences et arts du cirque, un escape game dans cette même thématique circassienne, des visites guidés de notre bâtiment datant du XIXe siècle, et même du théâtre dans un lieu incongru… .

21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

English :

Once again this year, the ZOOM is mobilizing for the European Heritage Days, with a rich and varied program focused on the theme of transmission!

German :

Auch in diesem Jahr mobilisiert sich das ZOOM anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm, das unter dem Motto « Weitergabe » steht!

Italiano :

Anche quest’anno lo ZOOM parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio, con un programma ricco e variegato incentrato sul tema della trasmissione!

Espanol :

Un año más, el ZOOM participará en las Jornadas Europeas del Patrimonio, con un programa rico y variado centrado en el tema de la transmisión

