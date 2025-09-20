LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 BALADE GOURMANDE ET BOTANIQUE Montarnaud

Dans le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Municipalité de Montarnaud organise un week-end sur le thème national « Patrimoine Architectural ».

Profitez d’une balade gourmande et botanique par l’association Garrigue Gourmande (durée 1h30-2h) sans difficulté particulière.

Informations importantes:

Animaux non admis même en laisse, poussettes/fauteuils non adaptés.

Inscription obligatoire à la Mairie jusqu’au jeudi 18 septembre. .

Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr

English :

As part of the 42nd European Heritage Days, the Municipality of Montarnaud is organizing a weekend on the national theme of « Architectural Heritage ».

Enjoy a gourmet and botanical walk led by the Garrigue Gourmande association (duration 1h30-2h) with no particular difficulty.

German :

Im Rahmen der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals organisiert die Stadtverwaltung von Montarnaud ein Wochenende zum nationalen Thema « Architektonisches Erbe ».

Genießen Sie einen Spaziergang für Feinschmecker und Botaniker durch den Verein Garrigue Gourmande (Dauer 1,5-2 Stunden) ohne besonderen Schwierigkeitsgrad.

Italiano :

Nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Montarnaud organizza un fine settimana sul tema nazionale del « Patrimonio architettonico ».

Godetevi una passeggiata gastronomica e botanica guidata dall’associazione Garrigue Gourmande (durata 1h30-2h) senza particolari difficoltà.

Espanol :

En el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio, el Ayuntamiento de Montarnaud organiza un fin de semana sobre el tema nacional « Patrimonio arquitectónico ».

Disfrute de un paseo gastronómico y botánico dirigido por la asociación Garrigue Gourmande (duración 1h30-2h) sin dificultad particular.

