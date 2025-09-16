Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Carrefour de l’Espace Mandelieu-la-Napoule

Mandelieu-la-Napoule

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025

Carrefour de l’Espace Archives Municipales Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

En 2025, la Ville a choisi de braquer les projecteurs sur un métier essentiel mais souvent méconnu celui d’archiviste. Le samedi 20 et dimanche 21

septembre, venez au Service des Archives pour (presque) tout comprendre.

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Carrefour de l’Espace Archives Municipales Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 97 37 11 archive@mairie-mandelieu.fr

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English :

In 2025, the town has chosen to shine the spotlight on an essential but often overlooked profession: that of archivist. On Saturday 20 and Sunday 21

september, come to the Archives Department to find out (almost) everything.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule