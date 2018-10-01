Les Journées européennes du patrimoine 2026 au musée des arts et métiers Musée des arts et métiers Paris

Informations pratiques

Pour les Journées européennes du patrimoine, le musée vous ouvre grand ses portes pendant tout le week-end !

Et si le musée vous dévoilait ses coulisses ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, embarquez pour une visite exceptionnelle de nos réserves ! Une opportunité rare d’accéder à des espaces habituellement fermés au public et de comprendre comment sont protégés les trésors méconnus de nos collections. Conservation préventive, restauration, conditions de stockage : plongez au cœur des savoir-faire du musée et découvrez les gestes essentiels qui permettent de préserver et de transmettre cet héritage. Au musée, laissez-vous surprendre par le génie de celles et ceux qui ont révolutionné les sciences et techniques grâce à des démonstrations inédites, des visites guidées et des ateliers pour petits et grands à partager en famille !

La visite exceptionnelle des réserves du musée

La majorité des collections du musée (80 000 objets et 15 000 dessins) se trouve dans ses réserves. Découvrez ce fabuleux lieu de mémoire et de recherche pour mieux cerner les enjeux de la conservation préventive et vous émerveiller à la vue de cette collection titanesque !

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Visites et démonstrations

Venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash et nos démonstrations inédites, proposées tout au long de la journée. Nos médiateurs vous invitent à découvrir, de manière vivante et conviviale, les trésors de nos collections ainsi que les objets incontournables du musée.

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Activités en famille

Le musée vous invite à partager un moment de découverte et de création… en famille ! Reconstituez des photographies anciennes, créez votre propre masque ou contribuez à une œuvre collective réalisée à partir de matériaux de réemploi. Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine en s’amusant et de laisser libre cours à sa créativité.

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Stand Bouclier bleu

Tout au long de la journée, venez rencontrer les membres de l’association Bouclier bleu France. Découvrez les missions de cette association engagée dans la protection du patrimoine culturel et naturel et participez à un atelier ludique pour explorer les actions menées sur le terrain et les enjeux de la sauvegarde de notre patrimoine.

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Événement



Samedi 19 et dimanche 20 septembre

10h à 18h

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers



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