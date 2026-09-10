Les Journées Européennes du Patrimoine 2026, Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville, Senlis

Informations pratiques

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 19 et 20 septembre Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville Oise

Certaines visites nécessitent une inscription notamment les visites de chantier du Château (attention jauge limitée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Quatre communes, une même fête du patrimoine

Au fil des deux jours, les communes du Pays d’art et d’histoire – Senlis, Mont‑l’Évêque, Fontaine‑Chaalis et Ermenonville – ouvrent largement leurs portes.

• À Mont‑l’Évêque, l’église Saint‑Germain et le château se dévoilent à travers une déambulation et une exposition sur la sauvegarde du patrimoine.

• À Fontaine‑Chaalis, la 8e édition de la Brocante & Créateurs au Jardin est un rendez-vous à ne pas manquer.

• Le domaine de Chaalis propose visites de chantier de restauration, découverte de la chapelle aux fresques du Primatice avec un nouveau spectacle son et lumières, et visite de la centrale hydroélectrique.

• À Ermenonville, le Conseil départemental inaugure un nouveau Sentier des écrivains avec une programme artistique de balades en forêt.

• Senlis vivra au rythme des visites guidées, du couvige (salon de la dentelle aux fuseaux), des ouvertures de sites et des expositions. Cathédrale, cryptes, monastères, musées, arènes, hôtels particuliers et propriétés privées accueilleront le public, complétés par un riche agenda d’animations : visites exceptionnelles des hauteurs (tribunes et clocher), concerts, ateliers pour les enfants, randonnées patrimoniales ou visite des réserves précieuses de la médiathèque.

Le château royal de Senlis mis en lumière

Point d’orgue de cette édition, le château royal, prix emblématique 2026 du Loto du patrimoine, sera particulièrement mis à l’honneur. En effet, le montant du soutien financier à la restauration du château royal par la Mission Bern sera connu au cours du week-end, tandis que la Fondation du patrimoine sera présente sur site pour animer la collecte de dons. Un « village du patrimoine en action » réunira, dans le parc du château, services, artisans et spécialistes, et des visites de chantier permettra de découvrir in situ l’avancée des travaux et les enjeux de préservation de ce site majeur de l’histoire capétienne.

Programme complet à visionner et télécharger sur Calameo : https://www.calameo.com/read/0047503924c8d62fad759

Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/pays-dart-dhistoire/ https://www.facebook.com/pahsenlisermenonville [{« type »: « email », « value »: « pah@ville-senlis.fr »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Senlis », « cache_age »: 86400, « description »: « journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine 2026 PAYS Du2019ART ET Du2019HISTOIRE DE SENLIS u00c0 ERMENONVILLE », « type »: « rich », « title »: « Programme des Journu00e9es Europu00e9ennes du Patrimoine 2026 », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/0047503924c8d62fad759 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0047503924c8d62fad759 », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4750392 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/0047503924c8d62fad759 »}] A la lisière de l’Ile de France et de la Picardie, le Pays de Senlis à Ermenonville s’organise autour des pôles patrimoniaux majeurs formés par la cité royale de Senlis et les grands domaines de Chaalis-Ermenonville, le long du sillon creusé par la Nonette et ses affluents entre grandes plaines agricoles et massifs forestiers. Au cœur du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, à la croisée d’axes routiers historiques et de grandes routes cyclables (Paris-Londres, Trans’Oise, Amsterdam-Compostelle), nos quatre communes forment une clairière patrimoniale renommée pour la diversité de son patrimoine et pour son cadre rural et forestier remarquable.

Le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville invite à redécouvrir près de trente sites du territoire Patrimoine événement