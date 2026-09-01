LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN Roujan
samedi 19 septembre 2026 · Roujan
Informations pratiques
Roujan
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN
D13 Roujan Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le château Abbaye de Cassan a le plaisir de vous accueillir pour la 43e édition des Journées du Patrimoine de 10h à 19h.
Au programme :
– Château-Abbaye de Cassan : la visite libre & documentée. Tarif : 5,00€, gratuité moins de 12 ans.
Sur réservation.
– Les visites guidées des Journées du Patrimoine. Tarif : 7,00€. Sur réservation.
Le château Abbaye de Cassan a le plaisir de vous accueillir pour la 43e édition des Journées du Patrimoine de 10h à 19h. Visites guidées ou visites libres ? Le choix s’offre à nos visiteurs mais aussi des concerts, et des ateliers.
Château-Abbaye de Cassan : la visite libre & documentée
– Guide de visite imprimé : remis à votre arrivée, il vous détaille l’histoire des lieux, de la fondation monastique au Moyen Âge jusqu’à sa transformation en demeure palatiale.
– Audioguide sur smartphone (Wevisites) : flashez les QR codes répartis sur le parcours et profitez d’anecdotes historiques fascinantes (disponible en plusieurs langues).
– Livret-jeux pour les enfants (7–14 ans) : un parcours ludique sous forme de chasse aux énigmes pour une visite en famille dynamique et amusante.
Tarif préférentiel JEP : 5,00€, gratuité moins de 12 ans. Sur réservation.
Les visites guidées des Journées du Patrimoine
Lors des Journées du Patrimoine nous vous invitons à une visite privilégiée : une visite guidée menée par nos partenaires guides conférenciers.
séances : 10h00 – 11h30 – 14h00 – 15h30 – 17h00.
durée : 1h00
groupe : 30 participants maximum / visite
Tarif préférentiel Journées du Patrimoine : 7,00 €
Réservation très vivement conseillée. .
D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie
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English : LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN
The Cassan Abbey Castle is pleased to welcome you to the 43rd edition of Heritage Days from 10 a.m. to 7 p.m.
On the program:
– Cassan Abbey Castle: self-guided tour with informational materials
– Guided tours during Heritage Days
L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN Roujan a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT AVANT-MONTS
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