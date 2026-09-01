LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN Roujan

Informations pratiques

Roujan

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN

D13 Roujan Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château Abbaye de Cassan a le plaisir de vous accueillir pour la 43e édition des Journées du Patrimoine de 10h à 19h.

Au programme :

– Château-Abbaye de Cassan : la visite libre & documentée. Tarif : 5,00€, gratuité moins de 12 ans.

Sur réservation.

– Les visites guidées des Journées du Patrimoine. Tarif : 7,00€. Sur réservation.

Le château Abbaye de Cassan a le plaisir de vous accueillir pour la 43e édition des Journées du Patrimoine de 10h à 19h. Visites guidées ou visites libres ? Le choix s’offre à nos visiteurs mais aussi des concerts, et des ateliers.

Château-Abbaye de Cassan : la visite libre & documentée

– Guide de visite imprimé : remis à votre arrivée, il vous détaille l’histoire des lieux, de la fondation monastique au Moyen Âge jusqu’à sa transformation en demeure palatiale.

– Audioguide sur smartphone (Wevisites) : flashez les QR codes répartis sur le parcours et profitez d’anecdotes historiques fascinantes (disponible en plusieurs langues).

– Livret-jeux pour les enfants (7–14 ans) : un parcours ludique sous forme de chasse aux énigmes pour une visite en famille dynamique et amusante.

Tarif préférentiel JEP : 5,00€, gratuité moins de 12 ans. Sur réservation.

Les visites guidées des Journées du Patrimoine

Lors des Journées du Patrimoine nous vous invitons à une visite privilégiée : une visite guidée menée par nos partenaires guides conférenciers.

séances : 10h00 – 11h30 – 14h00 – 15h30 – 17h00.

durée : 1h00

groupe : 30 participants maximum / visite

Tarif préférentiel Journées du Patrimoine : 7,00 €

Réservation très vivement conseillée. .

D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie

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English : LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN

The Cassan Abbey Castle is pleased to welcome you to the 43rd edition of Heritage Days from 10 a.m. to 7 p.m.

On the program:

– Cassan Abbey Castle: self-guided tour with informational materials

– Guided tours during Heritage Days

L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CASSAN Roujan a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT AVANT-MONTS