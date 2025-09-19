Les Journées Européennes du Patrimoine à Clairac Clairac
Clairac Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
– Du vendredi au dimanche Exposition « Construire à Clairac » Place Serres
Une exposition originale pour découvrir la diversité de l’architecture clairacaise. Les matériaux pierre, brique, bois, torchis…, et les formes portes, fenêtres, murs, génoises, galeries… Sans oublier des sujets plus originaux comme les andrones, les chasse-roues, ou encore les lambrequins. ..
– Samedi et dimanche Bienvenue à l’Abbaye Place de l’Eglise
Soyez les bienvenus à l’abbaye de Clairac, un lieu chargé d’histoire et de récits.
Profitez du calme et de la beauté que ce site exceptionnel dégage encore aujourd’hui.
L’abbaye n’est visible que de l’extérieur, l’intérieur n’est pas accessible au public.
– Visite Guidée « Clairac Médiéval » par Mme MODERAN Françoise Raconteur de Pays (samedi 10h et 15h dimanche 10h). .
Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
