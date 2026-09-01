Les Journées Européennes du Patrimoine à La Ciotat La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Les Journées Européennes du Patrimoine à La Ciotat

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Nombreux lieux dans la ville La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine met en lumière deux thèmes : le patrimoine de la photographie, célébrant 200 ans d’images et de mémoire, et le patrimoine en péril, explorant sa sauvegarde face aux défis contemporains.

À l’occasion de ces journées, des parcours découvertes, des visites et des expositions vous seront proposés pour sensibiliser à la fragilité de notre patrimoine et à l’importance de le préserver pour les générations futures.

Cette programmation vous permettra de découvrir la singularité et la diversité du patrimoine de La Ciotat.





Et pour commencer dès le vendredi 18 septembre :



Vendredi 18 septembre de 9h à 12h : Visite patrimoniale des chantiers navals, précédée d’un diaporama historique à la Maison de la Construction Navale.

Maison de la Construction Navale – 46 quai François Mitterrand prolongé

Sur inscription au 04 42 08 65 23 / 06 43 20 63 16, limitée à 40 personnes



Vendredi 18 septembre à 18h30

Concert spectacle, le duo Odalva présente « Pochette surprise », où la poésie du quotidien prend vie en chansons.

Médiathèque Simone Veil – Rue de L’Ancien Hôpital.

Sur inscription auprès de la médiathèque 04 42 32 70 60



La Ciotagraphie

Découvre le patrimoine de ta ville avec un rallye photo !

Envie d’apprendre en t’amusant ?

RDV à la Maison de la Construction Navale – 46 quai François Mitterrand prolongé

pour récupérer le jeu et partir à la chasse aux détails historiques de la ville !





Programme du samedi 19 et dimanche 20 septembre :



Chapelle Sainte-Anne – Microfolie – 4 place Esquiros

Inscrite aux monuments historiques en 2023, la chapelle, construite entre 1630 et 1659, fut d’abord celle des Pénitents Noirs. Aujourd’hui, elle accueille la Micro-Folie, un musée numérique.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h : Projection d’œuvres choisies pour mettre en évidence la richesse et la fragilité de notre patrimoine. Exposition photos Renaissance la restauration de l’Eden Théâtre vue par le photographe André Grasso.

Samedi 19 septembre à 17h : Quiz’art thématique patrimoine en péril

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h : Immersion dans l’archéologie sous-marine en réalité virtuelle

Sans réservation dans la limite des places disponibles



Maison de la Construction Navale – 46 Quai François Mitterrand prolongé

Lieu emblématique retraçant l’histoire de la construction navale à La Ciotat

Samedi 19 septembre de 10h30 à 18h / Dimanche 20 septembre de 10h à 17h30 : en accès libre : Expositions permanente et temporaire, objets, maquettes, projections et livres.



Musée Ciotaden – 1 quai Ganteaume

L’ancien hôtel de ville de 1864 (inscrit Monument Historique) abrite le musée Ciotaden, dont les collections labellisées musée de France permettent de découvrir l’histoire de la ville.

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 10h à 18h : Exposition temporaire La Ciotat entre mer, mémoire et pierre, créée par la ville de La Ciotat pour présenter la démarche du label Ville d’Art et d’Histoire



Eden Théâtre – 25 boulevard Georges Clémenceau

Construit en 1889, l’Eden Théâtre est la plus ancienne salle de cinéma au monde encore en activité, le bâtiment est classé Monument Historique.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : visite à 9h30 et 11h. Visites limitées à 100 personnes prises par ordre d’arrivée au cinéma.



Pavillon Emile Ripert – Impasse du Sécadou

Emile Ripert (1882-1948), poète ciotaden, professeur d’université, chantre passionné de la Provence et fondateur de la chaire de langue provençale à l’université d’Aix-Marseille, fit construire dans sa maison d’enfance au Sécadou un petit pavillon où il trouvait le silence nécessaire à l’écriture. Tout y est figé dans le temps, comme si le poète avait quitté les lieux la veille.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Visite à partir de 15h. Sur réservation à veroniqueripert@hotmail.com



Bastide Marin – 1943 Avenue Guillaume Dulac

La Bastide Marin, bastide du XVIe siècle inscrite Monument Historique, allie simplicité des façades et richesse intérieure baroque, héritage de la famille Marin, capitaine au long cours.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h : en accès libre, accueil par l’association La Ciotat, il était une fois.



Chapelle des Pénitents Bleus – 17 boulevard Jean Jaurès

Monument historique bâti en 1626 par la confrérie des Pénitents Bleus, elle est aujourd’hui une salle d’exposition.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, en accès libre : Exposition de la photographe Marianne Paquin sur le patrimoine ciotaden méconnu.



Chapelle Notre Dame de La Garde – Chemin Notre Dame de La Garde

La chapelle Notre Dame de la Garde, deuxième chapelle des Pénitents Bleus datant de 1613 et inscrite Monument Historique, abrite une collection d’ex-voto maritimes.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h avec concerts à 16h

Le samedi concert par l’association Amandin et le dimanche concert de Jo le Saxo et ses musiciens.

Sans réservation dans la limite des places disponibles.



Chapelle des Minimes – Place Guibert

Construite en 1633, la Chapelle a retrouvé sa vocation de lieu de culte en 2012 et abrite l’Eglise Protestante Unie de France. Elle est aussi un lieu de rencontres culturelles.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 18h : Visite historique de la chapelle – L’histoire de ce lieu vous sera contée par des bénévoles de l’Eglise Protestante Unie.

Sans réservation dans la limite des places disponibles.



Esplanade Langlois

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Exposition de voitures anciennes de 9h à 18h et défilés les deux jours à 17h. Evènement organisé par l’association Ecurie Soleil Classic



Port vieux – Quai Ganteaume et quai François Mitterrand.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 16h30 : Découvrez les bateaux traditionnels amarrés au port, et embarquez pour un tour de 20 à 30 minutes.

Inscription par ordre d’arrivée au stand des Calfats de l’Escalet Quai Ganteaume devant l’Eglise Notre Dame de l’Assomption



Centre historique

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h : Visite historique du centre ancien par l’Atelier Bleu en partenariat avec la médiathèque et les Ateliers du Vieux La Ciotat

RDV Office de tourisme, durée 3h30.

Sur inscription au 06 12 24 74 91 ou par mail hmcaprosia@gmail.com





Uniquement le samedi 19 septembre :



Prud’homie de pêche – 8 rue Adolphe Abeille

Samedi 19 septembre à 10h : Visite commentée du tribunal des pêcheurs et découverte des riches tentures ornementales sur la vie de saint Pierre, protecteur des pêcheurs et classées Monument Historique.

Sur inscription au 04 42 08 88 56, visite limitée à 20 personnes



Archives – Hôtel de Ville, rond-point des Messageries maritimes

Samedi 19 septembre à 9h, 10h et 11h : Visite des archives. Venez découvrir les archives municipales, gardiennes du patrimoine écrit, et découvrez les plus anciens documents de la ville.

Sur inscription au 04 48 08 88 56 limitée à 15 personnes par visite.



Chapelle Saint-Joseph – Place Esquiros

Bâtie en 1691, par la confrérie des Pénitents Noirs.

En 1819, ils laissèrent la place à la Congrégation de Saint Joseph et la chapelle fût dédiée au Saint en juin 1821. L’édifice est en cours de restauration.

Samedi 19 septembre à 15h : Visite guidée commentée par le Père Patrick passionné d’histoire et de patrimoine.

Sans réservation dans la limite des places disponibles.



Médiathèque Simone Veil – Rue de L’ancien Hôpital

L’hôpital Saint-Jacques (1610), agrandi pendant la peste de 1720, devient en 2013 la médiathèque Simone Veil. Réhabilité avec soin, son architecture conserve la coupole à lanterne du XVIIe siècle.

Samedi 19 septembre de 10h à 18h, en accès libre : Exposition photos Histoires de l’ilot Saint-Jacques, réhabilitation d’un quartier historique de La Ciotat, des premières interventions à la renaissance culturelle.



Théâtre de la Chaudronnerie -19 promenade Jeff Musso

Ancienne chaudronnerie des Chantiers Navals de La Ciotat réhabilitée en théâtre. La rénovation du lieu a été récompensée par Les Rubans du Patrimoine.

Samedi 19 septembre à 10h, 11h30 et 14h : Visite guidée et interactive du théâtre

A 18h : Flashmob devant le théâtre

Groupe de 50 personnes / Uniquement sur inscription : www.lachaudronnerie-laciotat.com



Centre historique

Les Ateliers du Vieux La Ciotat – 7 passage Gamet

Samedi 19 septembre à 9h : Le Vieux La Ciotat en transformation : 10 ans de renouvellement urbain.

Visite limitée à 15 personnes sur réservation au 04 95 09 52 08



Môle Bérouard – Société Nationale des Sauveteurs en Mer – 19 promenade Jeff Musso

Créée en 1967, la SNSM perpétue l’histoire du sauvetage en mer en France, grâce à l’engagement de ses bénévoles.

Samedi 19 septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h en accès libre : Visite commentée du bateau de la SNSM avec explications sur son histoire.



Cœur d’Honoré

Le Cœur d’Honoré est un terrain de 7 hectares situé dans un vallon surplombant La Ciotat, au départ de la route des Crêtes. Le site est arrondi, en forme d’amphithéâtre et présente des vestiges de cultures en restanques, de bâtiments d’exploitation, d’habitation et d’extraction d’eau (citerne, source…).

Samedi 19 septembre de 9h30 à 16h30 : formation et chantier participatif restauration des murs en pierres sèches

RDV au niveau du parking situé au début de la route des Crêtes et proche de l’école Roger Le Guerec

Sur inscription par mail : fabienne.aladern@jardinesperance.org visite limitée à 15 personnes



Ecole Louis Marin

L’école Louis Marin est l’une des plus anciennes écoles de La Ciotat, créée en 1933, elle a été rénovée en 2025.

Samedi 19 septembre de 9h à 12h en accès libre (uniquement RDC)



Patrimoine maritime – Carènes

Samedi 19 septembre de 8h à 18h : Journée portes ouvertes au local de l’association.

Découverte du Patrimoine Maritime Ciotaden : présentation des méthodes traditionnelles et démonstrations.





Uniquement le dimanche 20 septembre :



Il était une fois.. les pénitents

Dimanche 20 septembre de 10h à 11h30 : Balade contée à la découverte des trois confréries ciotadennes.

Sur inscription au 04 42 08 88 56, visite limitée à 25 personnes. RDV à 9h45 – Place Gautier



Hôtel de Ville – Bureau de Mr Le Maire

Construit entre 1976 et 1978, à l’origine bureaux et direction des chantiers navals puis transformé en Hôtel de Ville.

Dimanche 20 septembre à 9h45 et 10h45 : Visite du bureau de Monsieur le Maire

Sur inscription via le site de la ville www.laciotat.com



Eglise Notre Dame de l’Assomption – Quai Ganteaume – Port vieux

Construite entre 1603 et 1626 dans un style roman par l’architecte Nicolas d’Aix et son fils Balthasar, l’édifice est aujourd’hui inscrit aux Monuments Historiques.

Dimanche 20 septembre à 15h : Visite guidée commentée par le Père Patrick passionné d’histoire et de patrimoine.



Chantier Naval – 46 Quai François Mitterrand

Dimanche 20 septembre de 10h à 17h : Accès libre aux chantiers navals de La Ciotat. Parcours pédestre balisé pour découvrir l’histoire des chantiers, les équipements et les activités liés à la maintenance et la réparation de grands yachts.

Entrée depuis l’Esplanade de la Capitainerie (accès piéton seulement)

Réservation conseillée mais non obligatoire sur : https://www.laciotat-shipyards.com/fr/jep/



Le Palais Lumière – 257 Allée Lumière – Rond-Point Lumière

Entre 1890 et 1903, Antoine Lumière constitue, par le biais d’achats successifs, un domaine de plus de 80 ha. Il y fait construire, en 1892-93, un superbe château de style toscan (34 pièces pour une surface d’environ 1100m2) s’inspirant des demeures de fin de siècle de la Côte d’Azur.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h : Dans le hall du Palais Lumière : Exposition de matériel de cinéma, projections de films et renseignements sur l’histoire du cinéma, par le Ciné-Club Amateur de Provence. Entrée libre.

Dimanche 20 Septembre à 10h et à 15h (durée 2h30) : Visites des jardins et du Grand Salon

Uniquement sur inscription au 04 42 08 88 56, visite limitée à 30 personnes .

Nombreux lieux dans la ville La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 88 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 43rd edition of the European Heritage Days highlights two themes: photographic heritage, celebrating 200 years of images and memory, and heritage at risk, exploring how to safeguard it in the face of contemporary challenges.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de La Ciotat