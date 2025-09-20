Les Journées Européennes du Patrimoine à la Fondation Vasarely CS 50490 Aix-en-Provence

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Fondation Vasarely ouvrira grand ses portes et proposera un accès à tarif réduit.

Ce sera l’occasion d’arpenter les salles monumentales, de redécouvrir la force visionnaire de Victor Vasarely et de plonger au cœur d’un patrimoine artistique unique et de voir ou revoir la rétrospective Claire Vasarely, une vie dans la couleur.



Le samedi 21 septembre à 11 heures, un temps musical viendra enrichir cette expérience l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence, offrira un concert pensé autour des musiques de films d’animation, fera dialoguer l’univers visuel de Victor Vasarely avec celui, sensible et imaginaire, du cinéma. .

CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

On the occasion of the European Heritage Days, the Vasarely Foundation will be opening its doors to the public at a reduced rate.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes wird die Fondation Vasarely ihre Türen weit öffnen und einen ermäßigten Eintritt anbieten.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Fondazione Vasarely aprirà le sue porte al pubblico a tariffa ridotta.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Fundación Vasarely abrirá sus puertas al público a un precio reducido.

