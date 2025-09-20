Les Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

A la découverte du musée

Samedi 20 septembre

10h30 présentation desz deux dernières acquisitions du Musée,Tableaux de l’Ecole Française de la fin du 19°siècle.

11h00 Visite et atelier « parents enfants » (1h, gratuit, sur réservation)

14h30 « c’est quoi le patrimoine? » à la découverte des collections de la Borne Numérique Arture ( 1h, gratuit, sur réservation)

Visites Flash (30min, gratuit, sur réservation)

14h religions et croyances populaires

15h les bains de mer

16h à la découverte de la façade de la Maison Henri IV

17h sur les traces d’Albert Maignan

Dimanche 21 septembre

11h concert en déambulation avec le duo « duo l’Ame contre lame » de Reine Collet au violon et Ronan Quelen aux percussions. (45 min, gratuit, sur réservation)

Visites Flash (30min, gratuit, sur réservation)

14h religions et croyances populaires

15h les bains de mer

16h à la découverte de la façade de la Maison Henri IV

17h sur les traces d’Albert Maignan

Lancement de le Carte Brodée participative avec l’artiste Audrey Demarre

Venez découvrir cette broderie collective invitant les valeriquais et visiteurs à redonner vie, point par point, aux gestes oubliés des fileuses et tisserands du XIX° siècle. Chaque participants est invité à choisir un nom parmi les 441 fileuses et 301 tisserands recensés en 1836, et à le matérialiser avec un point ou une croix brodée. Un geste symbolique entre passé et présent. .

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35

