Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye aux Dames Place de l’Abbaye Saintes

Informations pratiques

Saintes

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye aux Dames

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Abbaye aux Dames, le Conservatoire de musique et de danse de la ville de Saintes, les associations GCA, APCOS et SANTORUN vous proposent 2 jours d’animations dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

L’Abbaye aux Dames, the Saintes Conservatory of Music and Dance, and the organizations GCA, APCOS, and SANTORUN are offering two days of activities as part of European Heritage Days.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye aux Dames Saintes a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge