Les Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye Place du 11 Août 1944 Cluny

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye

Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-09-19 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-19

Les expositions

« Cluny, un trésor exceptionnel »

Passage Galilée de l’abbaye

En septembre 2017, les fouilles archéologiques menées dans les jardins de l’abbaye de Cluny ont révélé un incroyable trésor monétaire plus de 2 200 deniers et oboles clunisiens en argent et 21 dinars en or. C’est la première fois qu’un tel trésor, réuni dans un ensemble clos, est retrouvé ! Le parcours de visite de l’abbaye de Cluny s’enrichi donc pour vous faire découvrir de façon permanente ce trésor archéologique exceptionnel.

« L’école d’Arts et Métiers et l’abbaye de Cluny voyagent »

Farinier de l’abbaye

Un ensemble de panneaux, exposé au Farinier de l’abbaye de Cluny, vous dévoile une collection de cartes postales anciennes pour un voyage à travers les époques du monument et de ses visiteurs !

« L’abbaye de Cluny et le réseau des sites clunisiens »

Cellier de l’abbaye

Du Moyen Âge à la période contemporaine, de l’Écosse à l’Espagne et du Portugal à la Pologne, les moines de Cluny ont développé un formidable réseau de plus de 2 000 lieux. Avec son influence sur la vie religieuse et culturelle de la société de l’époque, sur le façonnement des villes européennes et sur la pensée politique, Cluny a apporté une contribution décisive à l’émergence de l’Europe moderne. Pour toutes ces raisons, la Fédération Européenne des Sites Clunisiens, travaillent depuis 2018 pour faire inscrire leur héritage culturel au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre | Pendant les horaires d’ouverture du monument | Gratuit | Entrée libre, sans réservation.

Les ateliers pour les enfants

Marchands du Moyen Âge

Ateliers pour les enfants de 3 à 5 ans

Deniers, oboles, écus Découvrez le Moyen Âge à travers ses monnaies. Après avoir frappé monnaie, sauras-tu remplir ta mission et dépenser astucieusement le contenu de la bourse de ton sur le marché ?

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h | Gratuit | Durée 45 min. |Entrée libre, sans réservation |Se présenter au stand maximum 10 min. avant le début des ateliers | 12 places disponibles par séance | Par le Collectif Specimen(s).

Qui veut gagner des deniers ?

Ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans

Deniers, oboles, écus Découvrez le Moyen Âge à travers ses monnaies. Après avoir frappé monnaie, sauras-tu remplir ta mission et dépenser astucieusement le contenu de la bourse de ton équipe ?

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h | Gratuit | Durée 1h | Entrée libre, sans réservation | Se présenter au stand maximum 10 min. avant le début des ateliers | 12 places disponibles par séance | Par le Collectif Specimen(s).

Les répétitions ouvertes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez aux répétitions de l’Ensemble Masques, dirigé par le claveciniste Olivier Fortin, au Farinier de l’abbaye de Cluny.

Réputé tant pour son expressivité et sa vitalité que pour son intégrité et sa précision, l’ensemble Masques incarne pleinement la multiplicité de l’esprit du baroque. Les membres formant le noyau de l’ensemble mènent chacun des carrières de solistes et d’interprètes au sein de prestigieux ensembles internationaux de musique ancienne. Régulièrement, se joignent à eux d’autres instrumentistes partageant le même désir de rendre au répertoire joué tout son potentiel expressif. Plus d’informations ensemblemasques.org

Le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre | Pendant les horaires d’ouverture du monument | Gratuit | Entrée libre, sans réservation.

Les fresques de la Chapelle des moines

Créé par l’abbé de Cluny Hugues de Semur, et isolé de la vie intense de l’abbaye de Cluny, le prieuré de Berzé-la-Ville recevait des hôtes de marque… Ses décors sont un chef-d’œuvre de la peinture murale du XIIe siècle et les seuls témoins de la peinture monumentale clunisienne !

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre | 9h45 12h15 et 14h15 17h30 | Gratuit | Entrée libre, sans réservation | Pas d’accès aux groupes.

Pour Les scolaires

Visites sensorielles L’abbaye dans tous les sens

À travers un parcours interactif, les élèves mobilisent leurs cinq sens pour se projeter dans la vie des moines du Moyen Âge et l’organisation de l’abbaye.

Le vendredi 19 septembre | Départs à 10h 11h 13h 14h 15h 16h | Gratuit | Durée 45 min. | Réservation sur mediation.cluny@monuments-nationaux.fr .

Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93

