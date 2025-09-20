Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Dordogne

Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 11h00.

Visite commentée de l’ancienne hostellerie des pèlerins à 15h00.

Visite commentée des carrières à 16h30.

Tarif 4€. Gratuit de 12 ans.

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr

English : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Guided tour of the cloister, church and bell tower at 11:00 am.

Guided tour of the former pilgrims’ hostelry at 3:00 pm.

Guided tour of the quarries at 4:30pm.

Price: 4? Free for children under 12.

German : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Kommentierte Besichtigung des Klosters, der Kirche und des Glockenturms um 11:00 Uhr.

Geführte Besichtigung der ehemaligen Pilgerherberge um 15:00 Uhr.

Geführte Besichtigung der Steinbrüche um 16:30 Uhr.

Preis: 4 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Italiano :

Visita guidata del chiostro, della chiesa e del campanile alle 11.00.

Visita guidata dell’ex ostello dei pellegrini alle 15.00.

Visita guidata alle cave alle 16.30.

Ingresso: 4 euro. Gratuito per i minori di 12 anni.

Espanol : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Visita guiada del claustro, la iglesia y el campanario a las 11 h.

Visita guiada al antiguo albergue de peregrinos a las 15.00 h.

Visita guiada a las canteras a las 16.30 h.

Entrada: 4 euros. Gratis para menores de 12 años.

