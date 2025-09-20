Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 11h00.
Visite commentée de l’ancienne hostellerie des pèlerins à 15h00.
Visite commentée des carrières à 16h30.
Tarif 4€. Gratuit de 12 ans.
Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr
English : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Guided tour of the cloister, church and bell tower at 11:00 am.
Guided tour of the former pilgrims’ hostelry at 3:00 pm.
Guided tour of the quarries at 4:30pm.
Price: 4? Free for children under 12.
German : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Kommentierte Besichtigung des Klosters, der Kirche und des Glockenturms um 11:00 Uhr.
Geführte Besichtigung der ehemaligen Pilgerherberge um 15:00 Uhr.
Geführte Besichtigung der Steinbrüche um 16:30 Uhr.
Preis: 4 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.
Italiano :
Visita guidata del chiostro, della chiesa e del campanile alle 11.00.
Visita guidata dell’ex ostello dei pellegrini alle 15.00.
Visita guidata alle cave alle 16.30.
Ingresso: 4 euro. Gratuito per i minori di 12 anni.
Espanol : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Visita guiada del claustro, la iglesia y el campanario a las 11 h.
Visita guiada al antiguo albergue de peregrinos a las 15.00 h.
Visita guiada a las canteras a las 16.30 h.
Entrada: 4 euros. Gratis para menores de 12 años.
