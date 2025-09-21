Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord dimanche 21 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Visite commentée des grottes de l’abbaye à 11h.
Visite commentée du clocher à 14h30 et 16h.
Tarif 4€. Gratuit 12 ans.
Visite commentée des grottes de l’abbaye à 11h.
Visite commentée du clocher à 14h30 et 16h.
Tarif 4€. Gratuit 12 ans. .
Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr
English : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Guided tour of the abbey caves at 11am.
Guided tour of the bell tower at 2.30pm and 4pm.
Price: 4? Free for children under 12.
German : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Geführte Besichtigung der Höhlen der Abtei um 11 Uhr.
Führung durch den Glockenturm um 14:30 und 16:00 Uhr.
Preis: 4? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.
Italiano :
Visita guidata alle grotte dell’abbazia alle 11.00.
Visita guidata al campanile alle 14.30 e alle 16.00.
Prezzo: 4? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.
Espanol : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Visita guiada a las grutas de la abadía a las 11 h.
Visita guiada al campanario a las 14.30 y 16 h.
Entrada: 4 euros. Gratuita para menores de 12 años.
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-08-25 par Val de Dronne