Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite commentée des grottes de l’abbaye à 11h.

Visite commentée du clocher à 14h30 et 16h.

Tarif 4€. Gratuit 12 ans.

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr

English : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Guided tour of the abbey caves at 11am.

Guided tour of the bell tower at 2.30pm and 4pm.

Price: 4? Free for children under 12.

German : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Geführte Besichtigung der Höhlen der Abtei um 11 Uhr.

Führung durch den Glockenturm um 14:30 und 16:00 Uhr.

Preis: 4? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Italiano :

Visita guidata alle grotte dell’abbazia alle 11.00.

Visita guidata al campanile alle 14.30 e alle 16.00.

Prezzo: 4? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Espanol : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Visita guiada a las grutas de la abadía a las 11 h.

Visita guiada al campanario a las 14.30 y 16 h.

Entrada: 4 euros. Gratuita para menores de 12 años.

