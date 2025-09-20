Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord – MAISON CARRERE Maison Carrère Saint Denis

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord – MAISON CARRERE 20 et 21 septembre Maison Carrère La Réunion

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Retrouvez nous dans le beau pays !

Programme – Maison Carrère

Samedi 20 Septembre

  • Visite Guidée de la Maison Carrère (sur réservation)

  • Visite Guidées du Jardin (sur réservation)

  • Atelier Aquarelle, « Dessine ta maison créole » (sur réservation)

  • Exposition de l’école Herbinière Lebert : Les cases créoles emblématiques de la Rue de Paris

  • Groupe TAPOK Concert (sur réservation)

Dimanche 21 Septembre

  • Visites libres de la Maison Carrère

  • Visite Guidées du Jardin (sur réservation)

  • Atelier Aquarelle, « Dessine ta maison créole » (sur réservation)

  • Exposition de l’école Herbinière Lebert : Les cases créoles emblématiques de la Rue de Paris

Programme – Médiathèque de Sainte-Marie Anne MOUSSE

Samedi 20 Septembre

  • Dégustation de tisane la kour
  • Animation Jeux Lontan

Programme – BIT du Phare de Sainte-Suzanne

Samedi 20 Septembre

  • Atelier « Fabrique ton Phare » avec Papié Songe (sur réservation)

  • Concert Groupe Tapok

Dimanche 21 Septembre

  • Atelier « Fabrique ton Phare » avec Papié Songe (sur réservation)

Maison Carrère Office de tourisme intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 73 15 98 http://lebeaupays.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 41 83 00 »}] Maison créole construite au début du XIXème siècle, surélevée d’un étage de 1905 à 1908, entièrement restaurée et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1998.
Journées Européennes de l’OTI Nord

