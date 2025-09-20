Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord – MAISON CARRERE Maison Carrère Saint Denis

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord – MAISON CARRERE 20 et 21 septembre Maison Carrère La Réunion

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Journées Européennes de l’OTI Nord

Retrouvez nous dans le beau pays !

Programme – Maison Carrère

Samedi 20 Septembre

Visite Guidée de la Maison Carrère (sur réservation)

Visite Guidées du Jardin (sur réservation)

Atelier Aquarelle, « Dessine ta maison créole » (sur réservation)

Exposition de l’école Herbinière Lebert : Les cases créoles emblématiques de la Rue de Paris

Groupe TAPOK Concert (sur réservation)

Dimanche 21 Septembre

Visites libres de la Maison Carrère

Visite Guidées du Jardin (sur réservation)

Atelier Aquarelle, « Dessine ta maison créole » (sur réservation)

Exposition de l’école Herbinière Lebert : Les cases créoles emblématiques de la Rue de Paris

Programme – Médiathèque de Sainte-Marie Anne MOUSSE

Samedi 20 Septembre

Dégustation de tisane la kour

Animation Jeux Lontan

Programme – BIT du Phare de Sainte-Suzanne

Samedi 20 Septembre

Atelier « Fabrique ton Phare » avec Papié Songe (sur réservation)

Concert Groupe Tapok

Dimanche 21 Septembre

Atelier « Fabrique ton Phare » avec Papié Songe (sur réservation)

Maison Carrère Office de tourisme intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 73 15 98 http://lebeaupays.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 41 83 00 »}] Maison créole construite au début du XIXème siècle, surélevée d’un étage de 1905 à 1908, entièrement restaurée et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1998.

