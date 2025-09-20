Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord – MAISON CARRERE Maison Carrère Saint Denis
Nombre de places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T16:30:00
Journées Européennes de l’OTI Nord
Retrouvez nous dans le beau pays !
Programme – Maison Carrère
Samedi 20 Septembre
Visite Guidée de la Maison Carrère (sur réservation)
Visite Guidées du Jardin (sur réservation)
Atelier Aquarelle, « Dessine ta maison créole » (sur réservation)
Exposition de l’école Herbinière Lebert : Les cases créoles emblématiques de la Rue de Paris
Groupe TAPOK Concert (sur réservation)
Dimanche 21 Septembre
Visites libres de la Maison Carrère
Visite Guidées du Jardin (sur réservation)
Atelier Aquarelle, « Dessine ta maison créole » (sur réservation)
Exposition de l’école Herbinière Lebert : Les cases créoles emblématiques de la Rue de Paris
Programme – Médiathèque de Sainte-Marie Anne MOUSSE
Samedi 20 Septembre
- Dégustation de tisane la kour
- Animation Jeux Lontan
Programme – BIT du Phare de Sainte-Suzanne
Samedi 20 Septembre
Atelier « Fabrique ton Phare » avec Papié Songe (sur réservation)
Concert Groupe Tapok
Dimanche 21 Septembre
- Atelier « Fabrique ton Phare » avec Papié Songe (sur réservation)
Maison Carrère Office de tourisme intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 73 15 98 http://lebeaupays.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 41 83 00 »}] Maison créole construite au début du XIXème siècle, surélevée d’un étage de 1905 à 1908, entièrement restaurée et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1998.
Ministère de la Culture