Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Avé JEP 2025 – Saint-Avé Saint-Avé

Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Avé 20 et 21 septembre JEP 2025 – Saint-Avé Morbihan

Plus d’infos sur la programmation : https://www.saint-ave.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au programme :

– Visites libres ou commentées de la briqueterie

Samedi de 14h à 18h – Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visites libres aux horaires d’ouverture et visites commentées toutes les 1h30.

Briqueterie des 19ème et 20ème siècles. Jules-César Gohaud, maître plâtrier, exploitait le filon argileux des terres. Découvrez son histoire, les argilières et les collections des briques pleines et creuses, des carreaux, tomettes et poteries confectionnées entre 1860 et 1957.

Renseignements : 07 83 66 94 79 – hervedrouet@hotmail.fr

– Visites libres de la chapelle Notre-Dame du Loc

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Bâtie de 1475 à 1494, la chapelle Notre-Dame du Loc est une merveille de l’art religieux breton.

– Visites libres de la chapelle Saint-Michel

Samedi et dimanche de 14h à 18h

La chapelle Saint-Michel est située sur une ancien site d’occupation romaine. Elle abrite une charpente en bois, des sablières sculptées et une statue en bois. Perdue au fond du vallon, en contre-bas, se trouve une fontaine. Elle fut érigée en 1524 par le recteur de Saint-Avé, en hommage à Saint-Michel. À voir, les sculptures autour des portes du midi et de l’est : sirène, buste humain, saints…

Renseignements : Association « Les Amis de Saint-Michel » – amisdesaintmichel56@gmail.com

– Visites libres ou commentées de l’église Saint-Gervais Saint-Protais sur demande

Samedi de 10h à 18h – Dimanche de 13h à 18h

Située en plein coeur de ville, l’église Saint-Gervais a été détruite au début du 19ème siècle et reconstruite de 1830 à 1834. De l’ancienne église subsistent les ailes du transept, quelques pans de murs, des éléments de charpente, et trois fenêtres gothiques qui en sont le plus bel ornement. Dans la nef, la porte en anse de panier qui donne sur l’ancien baptistère s’orne de vigoureuses moulures. Elle appartient certainement à l’ancien édifice.

Renseignements : Paroisse de Saint-Avé – Babeth Moal – 02 97 60 72 08

– Visites commentées de la maison de retraite, du parc et de la chapelle Saint-Anne des Frères de Kerozer

Samedi à 14h et 16h

Sans inscription – places limitées.

Découvrez l’ancien manoir remanié par la Baronne de l’Espée au début du 20ème siècle, devenu une maison de retraite depuis 1949. La grotte de Lourdes, l’étang, le pigeonnier, le parc du château, la chapelle Sainte-Anne font également partie de la visite.

– La découverte du patrimoine à vélo

Samedi, départ de la mairie à 9h30, retour à 12h30

Sur inscription jusqu’au vendredi 19 septembre à 12h

Visite réservée aux adultes et enfants de plus de 10 ans.

L’itinéraire à vélo d’une distance de 22 km vous fera découvrir des éléments du patrimoine de la Ville : les manoirs du Kreisker, de Kerozer, de Coëtdigo, de Tréviantec, le château de Beauregard, la fontaine de Fontenon… Prévoir ses équipements de sécurité : casque et gilet réfléchissant.

Renseignements et inscriptions : Service culturel de la Ville de Saint-Avé – 02 97 44 44 66 – service.culturel@saint-ave.fr

– Une exposition de l’ancienne usine Saupiquet

Samedi de 14h à 18h – Dimanche de 10h à 16h

A découvrir en accès libre à la mairie, salle Olympe de Gouges

L’exposition met en lumière l’usine Saupiquet, où ont travaillé plusieurs générations d’Avéens et d’Avéennes. Photographies, objets d’époque, témoignages et documents d’archives permettront aux visiteurs de plonger dans le quotidien de cette usine. Cette exposition a été menée par des anciens salariés, l’association Histoire Locale de Saint-Avé et des étudiants de l’IUT de Vannes. L’exposition constitue ainsi un pont entre mémoire ouvrière et transmission aux jeunes générations.

Renseignements : 07 83 66 94 79 – hervedrouet@hotmail.fr

