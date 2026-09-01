Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint Georges des Coteaux Mairie de Saint Georges des Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux

Informations pratiques

Saint-Georges-des-Coteaux

Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint Georges des Coteaux

Mairie de Saint Georges des Coteaux 11 Rue Grand Rue Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les visites proposés à Saint-Georges-des-Coteaux dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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Mairie de Saint Georges des Coteaux 11 Rue Grand Rue Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 91 04

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English :

Discover the tours offered in Saint-Georges-des-Coteaux as part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint Georges des Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge