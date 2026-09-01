Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint Georges des Coteaux Mairie de Saint Georges des Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Saint Georges des Coteaux · Saint-Georges-des-Coteaux
Informations pratiques
Saint-Georges-des-Coteaux
Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint Georges des Coteaux
Mairie de Saint Georges des Coteaux 11 Rue Grand Rue Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les visites proposés à Saint-Georges-des-Coteaux dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
.
Mairie de Saint Georges des Coteaux 11 Rue Grand Rue Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 91 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the tours offered in Saint-Georges-des-Coteaux as part of the 2026 European Heritage Days.
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint Georges des Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge