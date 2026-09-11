Les journées européennes du patrimoine à Saint-Jean-d’Angély, Ville de Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Les journées européennes du patrimoine à Saint-Jean-d’Angély 19 et 20 septembre Ville de Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Avis à tous les petits et les grands joueurs-enquêteurs du territoire ! La 7ème édition du Cluedo Géant des équipes municipales est lancée avec une intrigue inédite sous haute tension : « Un secret bien enterré » En 8 étapes à travers la commune, au pied de monuments et immeubles historiques, « Un secret bien gardé » vous invite à rencontrer 8 corps de métiers liés à l’architecture …

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Départ depuis l’Hôtel de Ville

⏰ Départs réguliers entre 14h et 16h

Ville de Saint-Jean-d’Angély Hôtel de ville 17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.angely.net/agenda/cluedo-geant-2/ »}, {« type »: « email », « value »: « ville@angely.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546595656 »}]

Cluédo Géant Animation locale Charente-Maritime