Les journées européennes du patrimoine à Saint-Jean-d’Angély, Ville de Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély
samedi 19 septembre 2026 · Ville de Saint-Jean-d'Angély · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Les journées européennes du patrimoine à Saint-Jean-d’Angély 19 et 20 septembre Ville de Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Avis à tous les petits et les grands joueurs-enquêteurs du territoire ! La 7ème édition du Cluedo Géant des équipes municipales est lancée avec une intrigue inédite sous haute tension : « Un secret bien enterré » En 8 étapes à travers la commune, au pied de monuments et immeubles historiques, « Un secret bien gardé » vous invite à rencontrer 8 corps de métiers liés à l’architecture …
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Départ depuis l’Hôtel de Ville
⏰ Départs réguliers entre 14h et 16h
Ville de Saint-Jean-d’Angély Hôtel de ville 17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.angely.net/agenda/cluedo-geant-2/ »}, {« type »: « email », « value »: « ville@angely.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546595656 »}]
Cluédo Géant Animation locale Charente-Maritime
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