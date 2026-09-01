Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Urbain Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain

Informations pratiques

Saint-Urbain

Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Urbain

Lieu-dit Trévarn Chapelle de Trévarn Saint-Urbain Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de Trévarn et du Patrimoine ouvre les portes et dévoile au public les richesses de la chapelle de Trévarn, classé Monument Historique.

L’existence d’un lieu de culte à Trévarn est attestée dès le 12e siècle. Les travaux de construction s’échelonnent entre 1682 et 1701.

Depuis 1991, les Amis de Trévarn et du Patrimoine, en collaboration avec la municipalité et les Monuments Historiques, ont entrepris la sauvegarde de la chapelle.

Au programme : Ouverture de la chapelle, visite libre et visite-guidée.

Diffusion d’un diaporama sur les travaux de restauration de l’édifice. .

Lieu-dit Trévarn Chapelle de Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 77 16 17 44

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English :

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Urbain Saint-Urbain a été mis à jour le 2026-09-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS